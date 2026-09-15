Boyabat'ta oyun alanındaki salıncak ve malzemeler tahrip edildi
Sinop'un Boyabat ilçesindeki kamuya ait oyun alanında takılı salıncağın zarar gördüğü, kapalı ahşap bölümdeki malzemelerin kırıldığı görüldü. Tahribat vatandaşların tepkisini çekerken bölgede güvenlik ekibi görevlendirilmesi veya kamera kurulması talep ediliyor.
Sinop'un Boyabat ilçesinde çocukların kullanımına sunulan oyun alanında bulunan malzemelere zarar verildi.
Adnan Menderes Bulvarı Hüsnü Haskiriş Caddesi ve İnönü Caddesi çevresindeki alanda bulunan oyun alanında, takılı durumdaki salıncağın zarar gördüğü, kapalı ahşap bölüm içerisinde ise çeşitli malzemelerin kırıldığı ve tahrip edildiği görüldü. Kamuya ait oyun alanındaki tahribat vatandaşların tepkisine neden olurken, zarar gören bölümlerin yeniden onarılması istendi.
Bölgede benzer olayların yaşanmaması ve kamu malının korunması amacıyla alana güvenlik ekibi görevlendirilmesi veya güvenlik kamerası kurulması da talep ediliyor. Vatandaşlar, bu tür önlemlerin caydırıcı olabileceğini belirterek yetkililerin konuyla ilgilenmesini istedi.
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