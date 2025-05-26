Boyabat'ta Yangın: Alzheimer Hastası Adam Kurtarıldı

Boyabat'ta ev yangını: Alzheimer hastası yaşlı adam yaralı kurtarıldı

SİNOP - Sinop'un Boyabat ilçesinde çıkan ev yangınında, içeride bulunan Alzheimer hastası Hüsnü Taşkın yaralanarak kurtarıldı. Yangın itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, Boyabat ilçesi Camikebir Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz bilinmeyen bir nedenle bir evde yangın çıktı. Yangın sırasında evde bulunan Alzheimer hastası Hüsnü Taşkın, dumandan etkilenerek yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Hüsnü Taşkın'a ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne sevk etti. Yangında can kaybı yaşanmazken, maddi hasar meydana geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.