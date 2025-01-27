Sinop'un Boyabat ilçesinde kamyonetin çarptığı yaya hayatını kaybetti.
Kaza, Boyabat ilçesi Kastamonu yolu Gökçeağızsakızı köyü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D.İ.'nin (43) kullandığı 55 AGP 749 plakalı kamyonet, yolda bulunan yaya R.A.'ya (87) çarptı. Çarpma sonucu yaşlı adam olay yerinde hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SİNOP
Son Dakika › 3.Sayfa › Boyabat'ta Yaya Kazası: 87 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?