Boykot sonrası projelerden çekilen Abdülkadir Özkan: Pişmanım, milyon dolarlarım yandı - Son Dakika
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Boykot sonrası projelerden çekilen Abdülkadir Özkan: Pişmanım, milyon dolarlarım yandı

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Espressolab'i boykot edenler için "vatan haini" deyince tepkilerin odağı haline gelen DBL Entertainment'ın sahibi Abdülkadir Özkan, boykot çağrıları sonrası Robbie Williams ve Muse'un İstanbul organizasyonları gibi projelerin tamamından çekilmişti. Sessizliğini bozan Özkan "Pişmanım, gençler ulaşıp dünya çapındaki sanatçılar konserlerini iptal edince milyon dolarlarım yandı" dedi.

03.04.2025 13:44
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Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bazı firmalar için boykot çağrısı yaptı. Özel'in boykot edilmesini istediği firmalar arasında ünlü kahve zinciri Espressolab de yer aldı.

"VATAN HAİNİ" İFADESİ ORTALIĞI KARIŞTIRDI

Dünyaca ünlü sanatçılar Robbie Williams, Muse ve Trevor Noah'ın İstanbul konserlerini organize eden DBL Entertainment şirketinin sahibi Abdülkadir Özkan'ın Espressolab'i boykot edenlere "vatan haini" demesi ise ortalığı karıştırdı.

TÜM PROJELERDEN ÇEKİLDİ

DBL Entertainment'ın 2025 etkinlik takviminde Robbie Williams, Muse ve Trevor Noah'ın İstanbul'da sahne alacağının duyurulması üzerine, firma için "boykot" çağrısı yapıldı. Vatandaşların tepkisinin ardından DBL Entertainment'in sahibi Abdülkadir Özkan geri adım atmak zorunda kaldı. Özkan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, tüm projelerden çekildiklerini belirtti.

"BANA HAKSIZLIK YAPILIYOR, 3 GÜNDÜR LİNÇ YİYORUM"

Boykot çağrıları sonrası Abdülkadir Özkan, gazeteci İsmail Küçükkaya'ya konuştu. Küçükkaya'nın Halk TV yayınında aktardığına göre Özkan şunları söyledi: "Bana haksızlık yapılıyor, üç gündür linç yiyorum, bin pişmanım. Ben aslında çoğu kere muhalif görüşlerim nedeniyle iktidar medyasından linçler yemiş biriyim. Barışlar gözaltına alındığında 'Olur mu böyle onlar gazeteci, niye gece yarısı gözaltına alıyorsunuz' diye tweet atmış biriyim.

"O PAYLAŞIMI YAPMAZ OLAYDIM"

Ama bu linç, bana haksızlık yapılıyor, ben vergisini veren bir mükellefim. Bu gençler ulaşıp dünya çapındaki ünlü sanatçılar konserlerini iptal edince milyon dolarlarım yandı. O tweeti de atmaz olaydım, şimdi haksızlıkla uğraşıyorum."

Boykot sonrası projelerden çekilen Abdülkadir Özkan: Pişmanım, milyon dolarlarım yandı

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Son Dakika 3.Sayfa Boykot sonrası projelerden çekilen Abdülkadir Özkan: Pişmanım, milyon dolarlarım yandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Mehmet Ergüven:
    tabi ki haine HAIN DİYECEĞİZ... 58 31 Yanıtla
  • Bayram ÖZSOY:
    varan 1 boykota devam. 34 26 Yanıtla
  • Ponçik Pamuk:
    Türk halkı haklının yanında her daim.. 41 8 Yanıtla
  • mesut özerden :
    son pişmanlık neye yarar şarkısını kim söylüyordu? 29 8 Yanıtla
  • Ramazan Çiçek:
    Eeeseelaaaaa tü ve selaaaa canım Türkiyem 24 11 Yanıtla
  • 263471+×÷:
    omurgasız..doğruyu söylediğine pişman olunmaz, arkasinda durulur.. 23 2 Yanıtla
  • eren bilal:
    Kimse kusura bakmasın AKP kendisinden olmayanları 24 senedir boykotladi zorbaladi doğan medya en güzel örneği sıra bize gelince vatan haini diyorsunuz. Peki sorarim sizlere Ergenekonda ben bu davanın savcısıyım diyip feto ile birlikte vatan sever generalleri terörist ilan eden reisiniz gerçekten vatan haini değilmidir ? 8 11 Yanıtla
  • Mehmet Yilmaz:
    Yillarca devlet memurlugu yapmış adamın milyon dolarlari nasil oluyor. 16 1 Yanıtla
  • D Celik:
    sen bu paraları nerden buldun onun bir hesabını ver 5 2 Yanıtla
  • stanciu george:
    para ıcın dogru soylemekten vazmı gececegız kı hele de parası olan bır ınsan neden budan korksun evet haındır haınden de ote kasnzılardır 1 0 Yanıtla
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