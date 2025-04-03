Boykot sonrası projelerden çekilen Abdülkadir Özkan: Pişmanım, milyon dolarlarım yandı

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bazı firmalar için boykot çağrısı yaptı. Özel'in boykot edilmesini istediği firmalar arasında ünlü kahve zinciri Espressolab de yer aldı.

"VATAN HAİNİ" İFADESİ ORTALIĞI KARIŞTIRDI

Dünyaca ünlü sanatçılar Robbie Williams, Muse ve Trevor Noah'ın İstanbul konserlerini organize eden DBL Entertainment şirketinin sahibi Abdülkadir Özkan'ın Espressolab'i boykot edenlere "vatan haini" demesi ise ortalığı karıştırdı.

TÜM PROJELERDEN ÇEKİLDİ

DBL Entertainment'ın 2025 etkinlik takviminde Robbie Williams, Muse ve Trevor Noah'ın İstanbul'da sahne alacağının duyurulması üzerine, firma için "boykot" çağrısı yapıldı. Vatandaşların tepkisinin ardından DBL Entertainment'in sahibi Abdülkadir Özkan geri adım atmak zorunda kaldı. Özkan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, tüm projelerden çekildiklerini belirtti.

"BANA HAKSIZLIK YAPILIYOR, 3 GÜNDÜR LİNÇ YİYORUM"

Boykot çağrıları sonrası Abdülkadir Özkan, gazeteci İsmail Küçükkaya'ya konuştu. Küçükkaya'nın Halk TV yayınında aktardığına göre Özkan şunları söyledi: "Bana haksızlık yapılıyor, üç gündür linç yiyorum, bin pişmanım. Ben aslında çoğu kere muhalif görüşlerim nedeniyle iktidar medyasından linçler yemiş biriyim. Barışlar gözaltına alındığında 'Olur mu böyle onlar gazeteci, niye gece yarısı gözaltına alıyorsunuz' diye tweet atmış biriyim.

"O PAYLAŞIMI YAPMAZ OLAYDIM"

Ama bu linç, bana haksızlık yapılıyor, ben vergisini veren bir mükellefim. Bu gençler ulaşıp dünya çapındaki ünlü sanatçılar konserlerini iptal edince milyon dolarlarım yandı. O tweeti de atmaz olaydım, şimdi haksızlıkla uğraşıyorum."