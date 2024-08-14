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Bozcaada'da ziraat alanında yangın

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde ziraat arazisinde çıkan yangına Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri havadan ve karadan müdahale ediyor.

Yangın saat 11.30 sıralarında Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki turizm merkezi Bozcaada ilçesinde ziraat alanında başladı. İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Bozcaada Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Vatandaşlarda su tankerleriyle yangına müdahaleye destek verdi.

Çanakkale, Balıkesir ve Edremit'ten havalanan tüm hava araçları yangına havadan müdahaleye başladı. Karadan ise arazözler, ilk müdahale araçları, su ikmal araçları, itfaiye ve orman personelleriyle müdahale devam ediyor.