Bozdoğan\'da Jandarma Yangın ve Hırsızlığa Karşı Görevde

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde jandarma ekipleri, orman yangınları ve ürün hırsızlıklarına karşı komando timlerinin de desteğiyle gece boyunca denetim ve devriye faaliyetleri gerçekleştiriyor.

Bozdoğan ilçesinde, yaz aylarında artan orman yangını riski ve tarım ürünlerine yönelik hırsızlık olaylarının önüne geçmek amacıyla jandarma ekipleri teyakkuza geçti. Bozdoğan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, komando timlerinin de desteğiyle gece saatlerinden gün doğumuna kadar ilçe genelinde geniş kapsamlı devriye ve kontrol faaliyetlerini yürütmeye devam ediyor. Ormanlık alanlar, tarım arazileri, zeytinlikler ve ürün hasadının yoğun olarak yapıldığı bölgelerde denetimler gerçekleştirildi.

Ekipler, özellikle yangın riski taşıyan bölgelerde şüpheli kişi ve araçlar üzerinde kontroller yaparken, üreticilerin emeklerini korumak amacıyla ürün hırsızlıklarına karşı da önleyici tedbirler aldı. Bozdoğan jandarmasının, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması, ormanların korunması ve tarımsal üretimin güvence altına alınması amacıyla gece gündüz görev başında olduğu belirtilirken, denetim ve devriye faaliyetlerinin aralıksız devam edeceği öğrenildi. - AYDIN