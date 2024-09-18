Bozdoğan\'da Kasten Öldürme Suçlusu Yakalandı

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Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde kasten öldürme suçundan 8 yıl hapis cezası bulunan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı JASAT ve Bozdoğan İlçe Jandarma Komutanlığınca aranan bir şahsın yakalanması amacıyla çalışma başlattı. "Kasten Öldürme" suçundan aranan ve hakkında (8) yıl (4) ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.D. isimli şahıs Bozdoğan ilçesi Alamut Mahallesi'nde operasyon ile yakalandı. Hükümlü, adli işlemelerinin ardından Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - AYDIN