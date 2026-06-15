Kayıp şahsın kazada aracı ile sazlığa uçtuğu ortaya çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kayıp şahsın kazada aracı ile sazlığa uçtuğu ortaya çıktı

Kayıp şahsın kazada aracı ile sazlığa uçtuğu ortaya çıktı
15.06.2026 22:43  Güncelleme: 22:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde dün geceden beri kayıp olan Durmuş Koşar (61), aracıyla sazlık alana uçmuş halde bulundu. Kalp hastası olduğu öğrenilen Koşar, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde dün geceden bu yana kayıp olarak aranan şahıs, bugün aracı ile sazlık alana uçmuş halde bulundu. Yaralı, sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Bozdoğan Haydere Mahallesi'nde kendisinden dün geceden bu yana haber alınamayan Durmuş Koşar'ın (61) bulunması için Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) koordinasyonunda arama kurtarma çalışması başlatıldı. AFAD ekiplerine destek veren Nazilli Belediyesi Afet Acil Durum Ekibi (NAFAD) personeli, yapılan bir ihbar üzerine bölgeye gittiğinde Koşar'ın 48 APA 159 plakalı aracını su kanalındaki sazlık alanda kaza yapmış halde buldu. Kalp hastası olduğu öğrenilen Koşar, ekiplerin müdahalesi ile araç içerisinden çıkarılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi. Koşar, sağlık ekiplerinin yaptığı tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Koşar'ın dün gece saatlerinde bahçesine gitmek için aracıyla evden ayrıldığı ve aracının direksiyon hakimiyetini kaybederek sazlık alana uçtuğu öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Bozdoğan, Güvenlik, 3. Sayfa, Yaşam, Aydın, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kayıp şahsın kazada aracı ile sazlığa uçtuğu ortaya çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eskişehir’de atıyla gölete giren şahıs boğuldu Eskişehir'de atıyla gölete giren şahıs boğuldu
Mersin’de derede akıntıya kapılan Enes boğuldu Mersin'de derede akıntıya kapılan Enes boğuldu
Trump: İran ile varılan anlaşma bölgeye barış ve güvenlik getirecek Trump: İran ile varılan anlaşma bölgeye barış ve güvenlik getirecek
İran medyası, 14 maddelik İran-ABD taslak anlaşmasını yayınladı İran medyası, 14 maddelik İran-ABD taslak anlaşmasını yayınladı
İsveç’ten Dünya Kupası’na gol şov Tunus’u resmen parçaladılar İsveç'ten Dünya Kupası'na gol şov! Tunus'u resmen parçaladılar
Silivri Belediyesi’ne ’yolsuzluk’ soruşturması şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildi Silivri Belediyesi'ne 'yolsuzluk' soruşturması; şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildi

22:49
Hayatını kaybeden oyuncu Ece İrtem’in son görüntüleri ortaya çıktı
Hayatını kaybeden oyuncu Ece İrtem'in son görüntüleri ortaya çıktı
21:54
İspanyol futbolcu Rafa Mir’e cinsel saldırı ve yaralama suçlarından 8.5 yıl hapis
İspanyol futbolcu Rafa Mir'e cinsel saldırı ve yaralama suçlarından 8.5 yıl hapis
21:49
Şnorkel ve deniz gözlüğüyle girdiği sudan cansız bedeni çıktı
Şnorkel ve deniz gözlüğüyle girdiği sudan cansız bedeni çıktı
21:46
Bir grup sanatçıdan Kılıçdaroğlu’na destek açıklaması
Bir grup sanatçıdan Kılıçdaroğlu'na destek açıklaması
21:24
Hayatını kaybeden Ece İrtem’in Kızılcık Şerbeti ekibine veda ettiği anlar
Hayatını kaybeden Ece İrtem'in Kızılcık Şerbeti ekibine veda ettiği anlar
21:00
ABD’den İsrail’e: Lübnan’dan kademeli olarak çekil
ABD'den İsrail'e: Lübnan'dan kademeli olarak çekil
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2026 23:26:12. #7.13#
SON DAKİKA: Kayıp şahsın kazada aracı ile sazlığa uçtuğu ortaya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.