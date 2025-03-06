Bozdoğan\'da Motosiklet Kazası: 6 Yaşındaki Çınar Hayatını Kaybetti

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Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde 1 Mart günü motosikletin çarpması sonucu ağır yaralanan 6 yaşındaki Çınar Berk Çiloğlu, yaşam savaşını kaybetti.

Bozdoğan'da 1 Mart Pazar günü meydana gelen motosiklet kazasında ağır yaralanan 6 yaşındaki Çınar Berk Çiloğlu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. R.Ç. yönetimindeki motosikletin çarpması sonucu ağır yaralanan minik Çınar, ilk müdahalenin ardından Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Çınar Berk Çiloğlu'nun vefatı ailesini ve yakınlarını yasa boğarken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN