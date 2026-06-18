Bozüyük Taekwondo Başarıları - Son Dakika
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Bozüyük Taekwondo Başarıları

Bozüyük Taekwondo Başarıları
18.06.2026 09:42
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Bilecik'te düzenlenen taekwondo müsabakalarında Bozüyüklü sporcular önemli dereceler elde etti.

Bilecik'te Okul Sporları Faaliyetleri kapsamında düzenlenen Minikler ve Küçükler Taekwondo Müsabakalarında Bozüyüklü sporcular önemli başarılara imza attı.

Bozüyük Güneş Spor Kulübü sporcuları ile Bozüyük Halk Eğitimi Merkezi Taekwondo öğrencileri, Okul Sporları Faaliyetleri kapsamında düzenlenen Minikler ve Küçükler Taekwondo Müsabakalarında önemli başarılara imza attı. Küçükler kategorisinde mücadele eden Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu öğrencilerinden Muhammed Enes Dağyeli birincilik elde ederken, Hivanur Paçal ve Betül Karahisar ikincilik derecesi aldı. Elif Soyaltın ve Yağmur Yıldız ise üçüncü olarak kürsüde yer aldı. Meliha Ercan Ortaokulu öğrencisi Miraç Karadede de müsabakaları ikinci sırada tamamladı.

Minikler kategorisinde ise; Necip Fazıl Kısakürek İlkokulu öğrencileri Meleknur Öngün ve Amine Ravza Işık birincilik elde etti. Nejat Ferit Eczacıbaşı İlkokulu öğrencisi Mihrimah Emir de kendi kategorisinde birinci olarak önemli bir başarıya imza attı.

Takımın antrenörü Kübra Özen, sporcularının elde ettiği derecelerden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Takımımdaki sporcuların büyük çoğunluğu ilk kez resmi bir müsabakaya katılmasına rağmen başarılı performanslar sergileyerek derece elde etti. Tüm sporcularımı ve onları her zaman destekleyen velilerimizi tebrik ediyorum. Başarılarımızın daim olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Bozüyük, Bilecik, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bozüyük Taekwondo Başarıları - Son Dakika

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