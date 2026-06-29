Bozüyük\'te Bisiklet Güvenliği Eğitimi

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde öğrencilere bisiklet kullanımı için güvenlik eğitimi verildi.

Edinilen bilgilere göre, Bozüyük Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince yaz tatilinin başlamasıyla birlikte bisiklet ve elektrikli bisiklet kullanımında yaşanan artışa dikkat çekmek amacıyla okul önlerinde bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi. Çalışmalarda öğrenci ve velilere bisiklet ve elektrikli bisiklet kullanımında uyulması gereken temel trafik kuralları, koruyucu ekipman kullanımının önemi ve trafikte güvenli sürüş konularında bilgi verildi. - BİLECİK