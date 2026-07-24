Bozüyük'te Dolandırıcılık Uyarısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bozüyük'te Dolandırıcılık Uyarısı

Bozüyük\'te Dolandırıcılık Uyarısı
24.07.2026 09:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Polis, dolandırıcılık yöntemleri hakkında vatandaşları bilgilendirdi ve dikkatli olmalarını istedi.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde vatandaşlara dolandırıcılık uyarısı yapıldı.

Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri tarafından vatandaşlara yönelik bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi. Yeni Mahalle Kapalı Semt Pazarı'nda alışveriş yapan vatandaşlarla bir araya gelen ekipler, 112 Acil Çağrı Hattı'nın doğru kullanımı, iletişim yoluyla gerçekleştirilen dolandırıcılık yöntemleri, Toplum Destekli Polislik hizmetleri ve genel güvenlik kuralları hakkında bilgilendirmede bulundu.

Öte yandan, polis ekipleri, son dönemde artış gösteren telefon ve internet üzerinden yapılan dolandırıcılık girişimlerine karşı vatandaşların dikkatli olmalarını isteyerek, kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtan kişilere itibar edilmemesi, kişisel ve bankacılık bilgilerinin hiçbir şekilde paylaşılmaması gerektiğini vurguladı.

Kaynak: İHA

Dolandırıcılık, Güvenlik, 3. Sayfa, Polis, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bozüyük'te Dolandırıcılık Uyarısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Elazığ’da arkeolojik kazılarda 5 bin yıllık tapınak alanı, sunaklar ve kutsal ocaklar bulundu Elazığ'da arkeolojik kazılarda 5 bin yıllık tapınak alanı, sunaklar ve kutsal ocaklar bulundu
Eskişehirspor camiası yasta: Acı haberler peş peşe geldi Eskişehirspor camiası yasta: Acı haberler peş peşe geldi
Kylian Mbappe’ye ahlaksız teklif Telefon edip otel odasına çağırdı Kylian Mbappe'ye ahlaksız teklif! Telefon edip otel odasına çağırdı
İşte Fatih Portakal’ın Ahbap soruşturmasında verdiği ifade İşte Fatih Portakal'ın Ahbap soruşturmasında verdiği ifade
Filenin Sultanları yarı finalde Kanada’yı geriden gelerek yıktı Filenin Sultanları yarı finalde! Kanada'yı geriden gelerek yıktı
Reynmen kedisini sevmek isterken hastanelik oldu Reynmen kedisini sevmek isterken hastanelik oldu

09:59
Türkiye’nin gündemine oturan teyzenin yüzünü güldürdüler
Türkiye'nin gündemine oturan teyzenin yüzünü güldürdüler
09:28
Akaryakıta son dönemin en büyük zammı Bir psikolojik eşik daha aşılıyor
Akaryakıta son dönemin en büyük zammı! Bir psikolojik eşik daha aşılıyor
09:20
Vincenzo Italiano’nun hareketi maçın önüne geçti
Vincenzo Italiano'nun hareketi maçın önüne geçti
08:48
Zincir marketlerde satılan ünlü peynirde büyük tehlike Hepsi toplatıldı
Zincir marketlerde satılan ünlü peynirde büyük tehlike! Hepsi toplatıldı
08:29
Fatma Soydaş’ın tutuklamadan önceki görüntüleri ortaya çıktı
Fatma Soydaş'ın tutuklamadan önceki görüntüleri ortaya çıktı
06:45
ABD’den kritik hamle Nükleer tesisin bulunduğu bölgeyi hedef aldı
ABD'den kritik hamle! Nükleer tesisin bulunduğu bölgeyi hedef aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.07.2026 10:13:29. #7.12#
SON DAKİKA: Bozüyük'te Dolandırıcılık Uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.