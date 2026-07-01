Bozüyük\'te Fabrikada Yangın

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde bir fabrikada yangın çıktı.

Yangın dün gece, Bozüyük ilçesi Aşağıarmutlu mevkiinde faaliyet gösteren bir fabrikada meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yangın henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri yangına anında müdahale ederek alevleri söndürdü.

Yangında herhangi bir yaralanma yaşanmazken, fabrikada maddi hasar oluştuğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BİLECİK