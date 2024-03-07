Bozüyük'te hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı - Son Dakika
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Bozüyük'te hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı

Bozüyük\'te hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde 4 yıl 4 ay 40 gün hapis cezası ile aranan bir şahıs, Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Şahıs tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi.

07.03.2024 09:34
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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde 4 yıl 4 ay 40 gün hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı.

Acıpayam İlamat ve İnfaz Bürosunca; 'Hırsızlık' ve 'tahsis gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık' suçlarından 4 yıl 4 ay 40 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bozüyük'te hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı - Son Dakika

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