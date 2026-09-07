Bozüyük'te İçköy ve Düzağaç köylerinde saman balyaları yandı, can kaybı olmadı - Son Dakika
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Bozüyük'te İçköy ve Düzağaç köylerinde saman balyaları yandı, can kaybı olmadı

Bozüyük\'te İçköy ve Düzağaç köylerinde saman balyaları yandı, can kaybı olmadı
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Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı İçköy ve Düzağaç köylerinde iki ayrı yangında çok miktarda saman balyası küle döndü. Yangınlarda can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, ekipler yangınların saman balyalarının ısınması sonucu çıktığını değerlendirdi ve soğutma çalışmaları ile inceleme başlattı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde iki farklı köyde çıkan yangında çok miktarda saman balyası yandı.

Yangınlar, Bozüyük ilçesine bağlı İçköy ve Düzağaç köylerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ilk yangın İçköy mevkiinde meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde, köy içerisinde bir bahçede bulunan saman balyalarının yandığı tespit edildi. Yangına 1 jandarma asayiş timi, 1 arazöz ve 2 su tankeriyle müdahale edildi. Yangın kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları sürdürüldü.

İkinci yangın ise Düzağaç köyü mevkiinde çıktı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Burada da köy içerisindeki bir bahçede bulunan saman balyalarının yandığı belirlendi. Yangına 1 jandarma asayiş timi ve 2 su tankeriyle müdahale edildi. Yangın kontrol altına alınırken, soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Her iki yangının da saman balyalarının ısınması sonucu çıktığı değerlendirildi. Yangınlarda can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.

Yangınlarla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, İnceleme, Bozüyük, Bilecik, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bozüyük'te İçköy ve Düzağaç köylerinde saman balyaları yandı, can kaybı olmadı - Son Dakika

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