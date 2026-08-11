Bozüyük'te Kamyon Çarpıştı: 2 Yaralı
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde 2 hafriyat kamyonunun çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde 2 hafriyat kamyonunun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaza Dübekli köyü mevkiindeki maden ocağı yolunda meydana geldi. Henüz öğrenilemeyen sebeple 2 hafriyat kamyonu kafa kafaya çarpıştı. Kazada, her iki aracın sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Yaralılar, tedbir ve tedavi amacıyla Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.
Kaynak: İHA
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