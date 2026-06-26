Bozüyük\'te Motosiklet Denetimi Yapıldı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde 280 motosiklet sürücüsü denetlendi.

Bozüyük ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince drone ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) desteğiyle şok motosiklet uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamaya 9 ekip ve 27 personel katılırken, denetimlerde 280 motosiklet sürücüsü kontrol edildi. Yapılan kontrollerde sürücülere koruyucu ekipman kullanımı, hız limitlerine uyulması ve trafik kurallarına riayet edilmesi konularında bilgilendirme yapıldı.

Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, trafik güvenliğini artırmaya yönelik denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini bildirdi. - BİLECİK