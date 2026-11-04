Bozüyük'te okul polisi, boğazına yiyecek kaçan öğrenciyi heimlich ile kurtardı

Bozüyük'te okul polisi, boğazına yiyecek kaçan öğrenciyi heimlich ile kurtardıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bilecik Bozüyük'teki mesleki eğitim merkezinde okul güvenliği görevlisi polis, girişte nefes almakta güçlük çeken öğrenciyi fark etti. Boğazına yiyecek kaçtığını anlayan polis heimlich uyguladı; öğrencinin solunumu normale döndü, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde bir polis memuru heimlich manevrasıyla öğrencinin hayatını kurtardı.
Bozüyük Mesleki Eğitim Merkezi'nde okul güvenliği kapsamında görev yapan polis memuru, okul bahçesinin girişinde bulunduğu sırada nefes almakta güçlük çeken öğrenciyi fark etti. Öğrencinin boğazına yiyecek kaçtığını anlayan polis memuru, heimlich manevrası uygulayarak müdahalede bulundu. Müdahalenin ardından solunumu normale dönen öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: İHA
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