Bozüyük'te Otobüsle Uyuşturucu Ticareti Yapan Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Bozüyük'te Otobüsle Uyuşturucu Ticareti Yapan Şüpheli Yakalandı

Bozüyük\'te Otobüsle Uyuşturucu Ticareti Yapan Şüpheli Yakalandı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, şehirlerarası otobüs ile uyuşturucu ticareti yapan şüpheli suçüstü yakalandı. Operasyonda 675 içimlik A4 sentetik kannabinoid (Bonzai) maddesi ele geçirildi.

09.08.2024 12:52
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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, şehirlerarası otobüs ile uyuşturucu ticareti yapan şüpheli suçüstü yakalandı.

Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Büro Amirliğince şehirlerarası otobüs ile uyuşturucu madde getireceği tespit edilen şüpheli için operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda şüphelinin üzerinde peçeteye emdirilmiş vaziyette 675 içimlik A4 sentetik kannabinoid (Bonzai) maddesi ele geçirildi. Şüpheli hakkında; 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' ve 'Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak' suçları kapsamında yasal işlem başlatıldı. Gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bozüyük'te Otobüsle Uyuşturucu Ticareti Yapan Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bozüyük'te Otobüsle Uyuşturucu Ticareti Yapan Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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