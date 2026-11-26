Bozüyük'te pazardaki 45 vatandaşa hırsızlık ve dolandırıcılık uyarısı yapıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bozüyük Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, Bozüyük Kapalı Semt Pazarı'nda 45 vatandaşa hırsızlık ve dolandırıcılıkla ilgili bilgilendirme yaptı. Bilgilendirmede KADES uygulaması ve genel güvenlik konuları da anlatıldı, ardından broşür dağıtıldı.
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde polis ekipleri, vatandaşları evden hırsızlık olaylarına karşı uyardı.
Bozüyük Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, Bozüyük Kapalı Semt Pazarı'nda vatandaşlarla bir araya geldi. Çalışma kapsamında 45 vatandaşa evden hırsızlık olayları, hırsızlığa karşı alınabilecek tedbirler, dolandırıcılık yöntemleri, Kadın Acil Destek (KADES) uygulaması ve genel güvenlik konularında bilgi verildi. Ekipler, bilgilendirme çalışmasının ardından vatandaşlara broşür dağıttı.
Kaynak: İHA
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