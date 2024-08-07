Bozüyük\'te Saman Balyaları Yangında Yok Oldu

3.Sayfa

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde meydana gelen yangında 350 adet saman balyası yandı.

İlçeye bağlı Yeşilkent Mahallesi Musapınarı Mevkii'nde Sinan Ç.'ye ait evin bahçesinde saman balyalarının bulunduğu bölümde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar alan Bozüyük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangına anında müdahale etti. Kısa süre içerisinde kontrol altına alınan yangın evler sıçramadan söndürüldü.

Yangında 350 adet saman balyasının yandığı öğrenildi. - BİLECİK