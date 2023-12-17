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Bozüyük'te tren yolunda kaza: 1 yaralı - Son Dakika
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Bozüyük'te tren yolunda kaza: 1 yaralı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde bir otomobil, tren yolundaki elektrikli bariyerlere çarparak kaza yaptı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Yaralının durumu iyi olduğu belirtilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Bozüyük\'te tren yolunda kaza: 1 yaralı
17.12.2023 - 17:54,
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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde otomobilin tren yolu hemzemin geçidindeki elektrikli bariyerlere çarpması sonucunda 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Yeşilkent Bulvarı tren yolu hemzemin geçidinde meydana gelen kazada D.A. idaresindeki 26 PK 681 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucunda hemzemin geçitte bulunan elektrikli bariyerlere çarptı. Kaza sonucunda otomobilde maddi hasar meydana gelirken otomobil sürücüsü de yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - BİLECİK

Kaynak: İHA
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