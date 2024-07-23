Bozüyük\'te Uyuşturucu Operasyonu: 1 Şüpheli Yakalandı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı.
Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüphelinin üzerinde; 0,69 gram esrar maddesi, 0,71 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.
Şüpheli hakkında, 'Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak' suçu kapsamında yasal işlem başlatıldı. - BİLECİK
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