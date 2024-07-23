Bozüyük'te Uyuşturucu Operasyonu: 1 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Bozüyük'te Uyuşturucu Operasyonu: 1 Şüpheli Yakalandı

Bozüyük\'te Uyuşturucu Operasyonu: 1 Şüpheli Yakalandı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından 1 şüpheli yakalandı. Şüphelinin üzerinde 0,69 gram esrar ve 0,71 gram metamfetamin ele geçirildi. Şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

23.07.2024 13:18
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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı.

Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüphelinin üzerinde; 0,69 gram esrar maddesi, 0,71 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Şüpheli hakkında, 'Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak' suçu kapsamında yasal işlem başlatıldı. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Narkotik, Bilecik, Bozüyük, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bozüyük'te Uyuşturucu Operasyonu: 1 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bozüyük'te Uyuşturucu Operasyonu: 1 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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