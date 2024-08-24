Bozüyük\'te Uyuşturucu Operasyonu: Şüphelinin Üzerinde Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi

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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde yakalanan şüphelinin üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince yürütülen sokak çalışmalarında yakalanan şüphelinin üzerinde yapılan aramada; 2 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Şüpheli hakkında 'Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak' ve 'Esrar Elde Etmek İçin Kenevir Ekme Suçu' maddeleri gereğince yasal işlem başlatıldı. - BİLECİK