Bozüyük YHT İstasyonu\'nda Jandarma Denetimi

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Yüksek Hızlı Tren (YHT) istasyonunda jandarma ekiplerince yapılan uygulamada 36 şahıs sorgulandı.

Edinilen bilgilere göre, Bilecik'in Bozüyük ilçesi İçköy Mahallesi mevkiinde bulunan Bozüyük YHT İstasyonu'nda jandarma ekipleri tarafından önleyici kolluk faaliyeti gerçekleştirildi. Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı personellerinin katılımıyla yapılan denetimlerde Karagöz sistemi kullanılarak şüpheli şahıslara yönelik kontroller gerçekleştirildi. Denetimler kapsamında JADU sistemi üzerinden şahıs sorgulamaları yapıldı. Uygulama kapsamında toplam 36 şahıs sorgulanırken, herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı öğrenildi.

Jandarma ekiplerinin bölgede huzur ve güvenliğin sağlanmasına yönelik denetimlerini sürdüreceği bildirildi. - BİLECİK