Bozyazı\'da 2 Yaşındaki Çocuk Boğuldu

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Mersin'in Bozyazı ilçesinde, iskeleden denize düşen 2 yaşındaki çocuk boğuldu.

Edinilen bilgiye göre, Bozyazı ilçesindeki yazlık bir sitenin önündeki iskelede oynayan 2 yaşındaki Mehmet Ege S., denize düştü. Çevredekilerin fark etmesiyle denizden çıkarılarak ambulansla Bozyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan küçük çocuk, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - MERSİN