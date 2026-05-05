Bozyazı\'da TIR Kazası: Sürücü Hafif Yaralandı

Mersin'in Bozyazı ilçesinde yağışlı havada kontrolden çıkan tırın karşı şeride geçerek savrulduğu kazada sürücü hafif yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, Tekmen Mahallesi'nde Mersin-Antalya D-400 Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aydın K. yönetimindeki 33 AKM 690 plakalı tır, yağış nedeniyle kayarak sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Karşı şeride geçen tır, Arslan Şahin Sitesi önünde bulunan bir pansiyonun önüne savruldu.
Kazada çevrede maddi hasar oluşurken, olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde tırın kayarak karşı şeride geçtiği ve savrulduğu anlar yer aldı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü Aydın K., ambulansla Bozyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MERSİN
