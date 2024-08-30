Brezilya'da kilise çatısı çöktü, 2 kişi hayatını kaybetti

Brezilya'nın Recife şehrinde kilisenin çatısının gıda dağıtımı yapıldığı sırada çökmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.
Brezilya'da kilisenin çatısı çöktü. Pernambuco eyaletinin başkenti Recife'deki kilisede gıda dağıtımı yapıldığı sırada yaşanan faciada 2 kişi hayatını kaybetti. Pernambuco Valisi Yardımcısı Priscila Krause, çökmenin ardından yaklaşık 20 kişinin tıbbi yardım aldığını belirterek, enkazda arama çalışmalarını sürdüreceklerini aktardı. - BRASILIA
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