Brezilya'da Sel Felaketinde Ölü Sayısı 37'ye Yükseldi - Son Dakika
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Brezilya'da Sel Felaketinde Ölü Sayısı 37'ye Yükseldi

Brezilya'nın Rio Grande do Sul eyaletinde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 37'ye, kayıp olarak bildirilenlerin sayısı ise 70'e yükseldi. Sel nedeniyle 23 bin kişi evlerinden tahliye edildi, sokaklar sular altında kaldı, yollar hasar gördü ve köprüler yıkıldı. Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, felaket bölgesini havadan inceleyerek yardım sözü verdi.

03.05.2024 22:16
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Brezilya'nın Rio Grande do Sul eyaletinde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 37'ye, kayıp olarak bildirilenlerin sayısı ise 70'e yükseldi.

Brezilya şiddetli yağışların yol açtığı selle mücadele ederken, felakette can kaybı da artıyor. Rio Grande do Sul eyaletindeki selde hayatını kaybedenlerin sayısı 37'ye yükseldi. Yetkililer, kayıp olarak bildirilenlerin sayısının 70'e yükseldiğini, bu nedenle de can kaybının artabileceği belirtti. Sel nedeniyle 23 bin kişinin evlerinden tahliye edildiği eyalette, sokaklar sular altında kaldı, yollar hasar gördü ve köprüler yıkıldı.

Brezilya Devlet Başkanı Lula incelemelerde bulunmuştu

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, "felaket durumu" ilan edilen eyalette selden etkilenen bölgeleri bugün havadan incelemişti. Vali Leite ile bir araya geldi. Lula, "Valiye ve bakanlarıma federal hükümetin her türlü çabayı göstereceğini söyledim. Bunun büyük bir özenle üstesinden geleceğiz" ifadelerini kullanmıştı. - RİO GRANDE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Brezilya'da Sel Felaketinde Ölü Sayısı 37'ye Yükseldi - Son Dakika

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