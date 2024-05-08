Brezilya'da sel nedeniyle havalimanı sular altında kaldı - Son Dakika
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Brezilya'da sel nedeniyle havalimanı sular altında kaldı

Brezilya'nın Rio Grande do Sul eyaletinde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı selde Salgado Filho Uluslararası Havalimanı sular altında kaldı, uçuşlar süresiz olarak askıya alındı. Sel felaketi ulaşımı da vurdu ve eyalette hayatı felç etti.

08.05.2024 17:29
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Brezilya'nın Rio Grande do Sul eyaletinde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı selde Salgado Filho Uluslararası Havalimanı sular altında kaldı, uçuşlar süresiz olarak askıya alındı.

Brezilya'nın Rio Grande do Sul eyaletinde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel hayatı felç etti. Eyalette 90 kişinin ölümüne neden olan sel 1.4 milyondan fazla kişiyi etkiledi. Eyalette hayatı olumsuz etkileyen sel felaketi ulaşımı da vurdu. Eyaletin başkenti Porto Alegre'deki Salgado Filho Uluslararası Havalimanı sular altında kalırken, göle dönen pistin üstündeki uçaklar suya gömüldü. Uçaklar arasında geçiş için botların kullanıldığı havalimanında uçuşlar süresiz olarak askıya alındı. Yetkililer, yolculara uçuş durumlarıyla ilgili olarak havayolu şirketleriyle irtibata geçmelerini tavsiye etti. - RİO GRANDE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Brezilya'da sel nedeniyle havalimanı sular altında kaldı - Son Dakika

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