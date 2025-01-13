Brezilya'da Şiddetli Yağışlar Toprak Kaymasına Neden Oldu: 10 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Brezilya'da Şiddetli Yağışlar Toprak Kaymasına Neden Oldu: 10 Kişi Hayatını Kaybetti

Minas Gerais eyaletindeki Ipatinga kentinde meydana gelen toprak kaymasında 10 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer, şiddetli yağışlar sonucu oluşan doğal afette bir kişinin kayıp olduğunu bildirdi. Eyalet valisi, kurtarma çalışmaları için hükümetin destek sunacağını açıkladı.

13.01.2025 11:03
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Brezilya'nın Minas Gerais eyaletinde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı toprak kaymasında 10 kişi hayatını kaybetti.

Brezilya'da şiddetli yağışlar sel ve toprak kaymasına yol açtı. Minas Gerais eyaletine bağlı Ipatinga kentinde meydana gelen toprak kaymasında 8 yaşındaki bir çocuğun da aralarında bulunduğu 10 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer, 1 kişinin kayıp olduğunu bildirdi.

Minas Gerais eyalet Valisi Romeu Zema sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "kurbanlarla dayanışma" mesajı göndererek, "Minas Gerais eyalet Valisi Romeu Zema sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Ipatinga'daki heyelan kurbanlarının aileleriyle dayanışma içindeyim. Kurtarma çalışmalarını güçlendirmek ve şiddetli yağmurların neden olduğu hasardan etkilenen insanlara yardım sağlamak için Minas Hükümeti kamusal alanlarını Belediye Başkanı Gustavo Nunes'a sundum" dedi.

Latin Amerika ülkesi Brezilya'da geçtiğimiz yıl rekor düzeyde yağan yağmurun yol açtığı seller ülkenin güneyinde 180'den fazla kişinin ölümüne yol açmıştı. - BRASILIA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Brezilya'da Şiddetli Yağışlar Toprak Kaymasına Neden Oldu: 10 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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