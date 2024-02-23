Brezilya'da genç kız, gaspçı tarafından vurularak öldürüldü - Son Dakika
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Brezilya'da genç kız, gaspçı tarafından vurularak öldürüldü

Brezilya'nın tehlike dolu bölgelerinden birinde genç bir kadının silahlı soyguncuyu durdurmak isterken yaşamını yitirdi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

23.02.2024 11:07  Güncelleme: 11:25
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Dünyanın en tehlikeli 10 ülkesi arasında yer alan Brezilya'da bir cinayet anı güvenlik kamerasına yansıdı. Silahlı soyguncuyu durdurmak isteyen genç kadın, annesinin gözü önünde can verdi. Saldırgan hızla olay yerinden kaçtı.

Brezilya'da sokak ortasında işlenen cinayet kameraya yansıdı

DÜNYANIN EN TEHLİKELİ BÖLGELERİ ARASINDA

Brezilya'da Favela adı verilen gecekondu mahallelerinde yaşayan milyonlarca kişi hemen hemen her gün ölüm tehlikesi altında yaşıyor. Suç oranı olarak bir hayli yüksek olan bölgelerde sadece 1988 ve 2001 yılları arasında 18 yaşın altında 4 bin kişinin öldürüldüğü biliniyor.

Brezilya'da sokak ortasında işlenen cinayet kameraya yansıdı

Yaşanan son olay, bölgenin ne kadar tehlikeli olduğunu ve göz göre göre sokak ortasında nasıl cinayet işlendiğini ortaya koydu.

Brezilya'da sokak ortasında işlenen cinayet kameraya yansıdı

SALDIRGANA HAMLE YAPMAK İSTERKEN VURULDU

Bir motosikletli, belindeki silahı çıkararak yol kenarında bekleyen anne ve kızına doğrulttu. Şüpheli, anne ve kızın çantalarını vermesini söyledi. Genç kız, çantasını yere indirdiği sırada, silahlı saldırganın üzerine doğru hamle yaptı. Saldırgan ise silahını ateşleyerek talihsiz kızı vurdu. Ardından da kadına ateş ederek olay yerinden hızla kaçtı.

Brezilya'da sokak ortasında işlenen cinayet kameraya yansıdı

Kurşunun hedefi olan genç kız, annesinin gözü önünde hayatını kaybetti. Yaşananlardan geriye kameralara yansıyan bu görüntüler kaldı.

Brezilya\'da genç kız, gaspçı tarafından vurularak öldürüldü

Brezilya, Güvenlik, 3.Sayfa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Brezilya'da genç kız, gaspçı tarafından vurularak öldürüldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • emmmre: Neden saldırdın ki şimdi vereceğin şey canından daha mı kıymetliydi 39 11 Yanıtla
  • babasultan: bireysel silahlanmanın önemini anlatan bir olay 25 10 Yanıtla
  • Pinokyo: Eğitimin önemini anlatan bir yorum 8 0
  • Hbo Hbo: Sen neticeni de verirdin herhalde 0 1

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SON DAKİKA: Brezilya'da genç kız, gaspçı tarafından vurularak öldürüldü - Son Dakika
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