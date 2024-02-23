Brezilya\'da genç kız, gaspçı tarafından vurularak öldürüldü

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Jandarma komutanına küfreden başkan adayıyla ilgili bir skandal daha

Dünyanın en tehlikeli 10 ülkesi arasında yer alan Brezilya'da bir cinayet anı güvenlik kamerasına yansıdı. Silahlı soyguncuyu durdurmak isteyen genç kadın, annesinin gözü önünde can verdi. Saldırgan hızla olay yerinden kaçtı.

DÜNYANIN EN TEHLİKELİ BÖLGELERİ ARASINDA

Brezilya'da Favela adı verilen gecekondu mahallelerinde yaşayan milyonlarca kişi hemen hemen her gün ölüm tehlikesi altında yaşıyor. Suç oranı olarak bir hayli yüksek olan bölgelerde sadece 1988 ve 2001 yılları arasında 18 yaşın altında 4 bin kişinin öldürüldüğü biliniyor.

Yaşanan son olay, bölgenin ne kadar tehlikeli olduğunu ve göz göre göre sokak ortasında nasıl cinayet işlendiğini ortaya koydu.

SALDIRGANA HAMLE YAPMAK İSTERKEN VURULDU

Bir motosikletli, belindeki silahı çıkararak yol kenarında bekleyen anne ve kızına doğrulttu. Şüpheli, anne ve kızın çantalarını vermesini söyledi. Genç kız, çantasını yere indirdiği sırada, silahlı saldırganın üzerine doğru hamle yaptı. Saldırgan ise silahını ateşleyerek talihsiz kızı vurdu. Ardından da kadına ateş ederek olay yerinden hızla kaçtı.

Kurşunun hedefi olan genç kız, annesinin gözü önünde hayatını kaybetti. Yaşananlardan geriye kameralara yansıyan bu görüntüler kaldı.