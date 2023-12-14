Brezilyalı şarkıcı Pedro Henrique sahnede şarkı söylerken kalp krizi geçirip hayatını kaybetti

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Brezilya'da 30 yaşındaki sanatçı Pedro Henrique, internette yayınlanan dini bir etkinlikte sahnede şarkı söylediği sırada kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

SAHNEDE KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Brezilyalı sanatçı Pedro Henrique, sahnede kalp krizi geçirdi. Brezilya'nın Feira de Santana kentinde internette yayınlanan dini bir etkinlikte sahne alan gospel türünde şarkılar söyleyen 30 yaşındaki Pedro Henrique, sahnede şarkı söylediği sırada kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

ŞARKI SÖYLERKEN BİR ANDA YERE YIĞILDI

Henrique'nin şarkı söylediği sırada dengesini kaybederek sırt üstü yere düşerken, izleyiciler de hemen yardım için sahneye koştu. Henrique'nin yere düştüğü anlar kameraya yansıdı. Neşeli ve herkesin sevdiği biri olarak bilinen Henrique'nin evli ve 1 aylık bir kızı olduğu açıklandı.