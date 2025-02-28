Britanya\'da Hemşireye \'Çay Zorbalığı\' Tazminatı: 41 Bin Sterlin Kazand

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Britanya'da bir hemşire, mesai arkadaşının kendisini çay molalarına dahil etmemesi nedeniyle açtığı davada 41 bin sterlin (yaklaşık 1 milyon 884 bin TL) tazminat kazandı.

Güney Londra'daki St Helier Hastanesi'nde eski diyabet hemşiresi olarak görev yapan Susan Hamilton, diyetisyen meslektaşı Abdool Nayeck'i kendisine karşı ayrımcılık yapmakla suçladı.

2018 yılında bir hasta bakımıyla ilgili yaşanan anlaşmazlık, ikili arasındaki gerilimi artırdı. Olayın ardından Nayeck'in Hamilton'a "Seni sevmiyorum" dediği iddia edilirken, hastane yönetimi tarafları uzlaştırmaya çalıştı.

Çay Servisi Ayrımcılığı ve Dava Süreci

Hamilton, mahkemede Nayeck'in kendisini toplantılarda yok saydığını ve çay servisi yaparken tüm ekibe çay ikram ettiği halde kendisini dışladığını öne sürdü. Bu iddialar, hastane yönetimi tarafından incelendi ve davanın hemşirenin lehine sonuçlanmasına yol açtı.

Mahkeme Kararı ve Tazminat

İstihdam Mahkemesi Yargıcı Kathryn Ramsden, hastane yönetiminin yıllarca bu duruma karşı önlem almadığını belirterek şu açıklamayı yaptı:

"Hastane, çalışanları arasındaki sorunlara karşı yeterince müdahalede bulunmadı. Bu süreç, Hamilton'un sağlık sorunları yaşamasına neden oldu."

Hemşire Hamilton, yaşadığı stresin ardından 2019 yılında istifa etti. Ancak Ocak 2021'de tekrar göreve döndü. Ancak hastane yönetimiyle güven ilişkisinin bozulduğunu savunarak aynı yıl ikinci kez istifa etti.

Mahkeme, Hamilton'un hastane yönetimi hakkındaki şikayetlerini haklı bulurken, Abdool Nayeck hakkında yöneltilen doğrudan zorbalık suçlamasını reddetti.