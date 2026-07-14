Brüksel\'de 15 katlı binada yangın: 2 ölü, 4 kayıp

Belçika'nın başkenti Brüksel'deki Brüksel Merkez Belediye hizmet binası olarak da kullanılan 15 katlı binada çıkan yangında 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişiden ise haber alınamıyor.

Belçika'nın başkenti Brüksel'in merkezinde yenileme çalışması yapılan bina alevlere teslim oldu. Tarihi Grand Place meydanına çok yakın bir mesafede bulunan ve aynı zamanda Brüksel Merkez Belediye hizmet binası olarak da kullanılan 15 katlı binada sabah saatlerinde ikinci katta yangın başladı. Asansör boşluğuna ulaşan alevler hızla binayı sararken, itfaiye ekipleri 2 kişinin cansız bedenine ulaştı. Binada bulunan 4 kişiden ise hala haber alınamadı. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor.

Brüksel Merkez Belediye Başkanı Philippe Close, yaşananları "derinden yaralayan bir trajedi" olarak nitelendirdi. Close, "Duygu ve düşüncelerim mağdurlar, aileleri, yakınları ve binada çalışan tüm kişiler için" dedi.

Zor şartlarda görev yapan itfaiye, ambulans ve polis ekiplerine teşekkür eden Close, binadan tahliye edilen çalışanların geçici olarak Brucity adlı binada ağırlandığını belirtti. Belediye hizmetlerinin kesintiye uğrayıp uğramayacağına dair ise bir açıklama yapılmadı.

Binanın yenileme çalışmasını yapan şirket ise, soruşturmada tam iş birliği sağlayacaklarını ve olayın nedenine ilişkin ek açıklama yapmayacaklarını bildirdi. Yenileme çalışmalarının bu yıl içinde veya gelecek yılın başında tamamlanması öngörülüyordu. Yangınla ilgili itfaiye ekiplerinin çalışmalarına devam ederken, polis soruşturma başlattı. - BRÜKSEL