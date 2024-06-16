Bu bayramda gelenek bozulmadı: 57 kişi kurban yerine kendini kesti - Son Dakika
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Bu bayramda gelenek bozulmadı: 57 kişi kurban yerine kendini kesti

Düzce'de Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurbanlıklarını kesmeye çalışan acemi kasaplar kendilerini keserek hastanelere başvurdu. Hastanelerde yapılan müdahaleler sonrasında acemi kasaplar taburcu oldu. Durumu ağır olan yaralı bulunmamaktadır.

16.06.2024 18:33
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Bu bayramda gelenek bozulmadı: 57 kişi kurban yerine kendini kesti

"Allah için kurbanımızı kestik, kendimizi de kestik"

DÜZCE - Bu bayramda gelenek bozulmadı. Kurbanlıkların kesimi esnasında Düzce'de 57 kişi kendisini keserek hastanelere başvurdu.

Düzce'de Kurban Bayramı'nın ilk gününde sabah kılınan bayram namazının ardından kurbanlıklarını kesmeye çalışan acemi kasaplar kendilerini kesti. Hastaneler yine acemi kasapların akınına uğradı. Kent merkezi, ilçe, belde ve köylerde satın aldıkları kurbanlıkları kendileri kesmeye çalışan, kesime yardımcı olan vatandaşlar kesici aletler ile veya hayvanın vurması sonucu yaralandı. Özellikle el, ayak ve bacak bölgelerinden bıçakla yaralandıkları görülen acemi kasaplar, Düzce'de çeşitli hastanelere akın etti. Acil servislerde müdahaleleri yapılan acemi kasaplar taburcu olduktan sonra yeniden kurbanlıklarını pay etmeye giderken, elini bıçakla yaralayarak hastaneye giren bir kişi, " Allah için kurbanımızı kestik. Yetmedi kendimizi de kestik. Kurbanı keserken ufak bir kaza geçirdik. Takdiri ilahi. Ciddi herhangi bir şey yok" ifadelerini kullandı.

Düzce il genelinde sabah saatlerinden itibaren hastanelere 57 acemi kasap başvururken Hastaneye gelenler arasında durumu ağır olan yaralının bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bu bayramda gelenek bozulmadı: 57 kişi kurban yerine kendini kesti - Son Dakika

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