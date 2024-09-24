Bu kadarı da pes dedirtti! Yolcu otobüsünde cinsel ilişkiye girdiler - Son Dakika
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Bu kadarı da pes dedirtti! Yolcu otobüsünde cinsel ilişkiye girdiler

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Son günlerde kamuya açık alanlarda cinsel ilişkiye girme furyası giderek büyüyor. Bu sefer ise Konya-Antalya seferini yapan yolcu otobüsünde benzer bir olay yaşandı. Bir çift yolcuların gözü önünde cinsel birliktelik yaşadı. Yolculardan biri tarafından kayıt altına alınan anlar tepkilere yol açtı.

24.09.2024 08:56  Güncelleme: 09:01
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Son dönemlerde kamuya açık alanlarda çekilen cinsel ilişki görüntülerine bir yenisi daha eklendi. Konya- Antalya seferini yapan bir şehirlerarası otobüs firmasında isimleri bilinmeyen genç çift cinsel ilişkiye girdi.

"BU KADAR UTANMAZLIK OLUR MU?"

Otobüste diğer yolcuları umursamadan davranışlarına devam eden çift, pes dedirtti. Otobüs şoförü ve diğer yolcuların tepkileri ise şaşırtıcıydı. Bir yolcu, tepki vermek yerine bu anları kaydetmeyi tercih etti, şoför ise çifte aldırmadan yola devam etti. Paylaşılan video, izleyenlerde büyük bir öfke yarattı. Kısa sürüde yayılan görüntülere izleyiciler, "Şu durumu kaydetmek yerine müdahale etseydin!", "Bu ne rezalet, bu kadar utanmazlık olur mu?" yorumlarında bulundu. Ayrıca, "Yasa değişikliği olacak mı? Herkes her yerde böyle mi davranıyor?" soruları gündeme geldi.

Bu kadarı da pes dedirtti! Yolcu otobüsünde cinsel ilişkiye girdiler

Cinsellik, Antalya, 3-sayfa, Yaşam, Konya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bu kadarı da pes dedirtti! Yolcu otobüsünde cinsel ilişkiye girdiler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (17)

  • celal doğan:
    Dur bakalım başımıza bi gelecek var 23 0 Yanıtla
  • Sedat alat:
    Resmen ülkenin çivisi çıktı bu ne ya 19 0 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    utanma duygusu olan bunu zaten yapmaz kafayı cekmislerdir otobüse binmeden sonuç bu 13 0 Yanıtla
  • Ahmet Duran CELIK:
    İnsanlar ihtiyaçlarını gidermişler, bu olayda ne gariplik var ki? Gayet doğal. 3 8 Yanıtla
  • Ali Yıldız:
    Cinsel ilişkiye girmemişler ..: kızcağız sadece dondurma yalamak istemiş malum Antalya’ya gidiyorlar hava sıcak 4 5 Yanıtla
  • Özkan Öztürk:
    Fülütmü çalıyor 8 0 Yanıtla
  • Levent Biran:
    yok garip olan bu son dakika haber hergun birtane sokakta cinsel haber yapıyorsunuz amacınız ne topluma bunu neden empoze etmiye çalışıyor sunuz. kayıt altına alan uyaramamismi yada otobüsten attiramamismi 5 1 Yanıtla
  • Abdullah Yıldırım:
    her ikisine de 5 şer yıl hapis cesasi verilmiş olsaydı bu olay olurmuydu sizce bu ülkede biraz yaptırım sar cezalar artirilmali 5 0 Yanıtla
  • Salih Gökçek:
    Diyecek söz yok artık dünya başımıza yıkılsa haktir 4 0 Yanıtla
  • ömer tektaş:
    gurkiye raydan çıkmış tir 1 0 Yanıtla
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