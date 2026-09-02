İzmir İtfaiyesi’nden hayat kurtaran müdahale

İzmir Buca'da üç katlı mobilya atölyesinde çıkan yangın, İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin yaklaşık 30 dakikalık müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının sıçradığı evde bulunan 4 kişilik bir aile itfaiye ekiplerince tahliye edildi. Alevlerin çevredeki yapılara sıçraması sonucu 1 iş yeri ve 1 ev tamamen yanarken, 3 iş yeri zarar gördü.

İzmir'in Buca ilçesi Seyhan Mahallesi Aydın Hatboyu Caddesi'ndeki üç katlı mobilya atölyesinde saat 07.30 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, 5 arazöz, 2 tonaj aracı ve 2 merdivenli araçla olay yerine sevk edildi. Mobilya atölyesindeki yanıcı malzemeler nedeniyle hızla büyüyen yangına müdahale eden ekipler, alevlerin çevredeki yapılara yayılmasını önlemek için yoğun çalışma yürüttü. Merdivenli araçlarla atölyenin yüksek noktalarına ulaşan itfaiye ekipleri, yangına farklı noktalardan müdahale etti.

4 kişilik aile tahliye edildi

Alevlerin atölyeden çevredeki yapılara sıçraması sonucu 1 iş yeri ile 1 ev tamamen yanarken, 3 iş yeri de zarar gördü. Yangının sıçradığı evde bulunan anne, baba ve 2 çocuk, itfaiye ekiplerince güvenli şekilde tahliye edildi. Durumlarının iyi olduğu belirlenen 4 kişilik aile, tedbir amacıyla sağlık ekiplerince gözlem altına alındı.

Yangın kontrol altında

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, başladıktan yaklaşık 30 dakika sonra kontrol altına alındı. Yangında can kaybı yaşanmazken, ekiplerin olay yerindeki soğutma çalışmaları sürüyor.