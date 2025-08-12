Buca’da Orman Yangını

İzmir'in Buca ilçesinde bugün akşam saatlerinde ormanlık alanda yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına havadan 4 uçak ve 6 helikopterle, karadan da arazözlerle müdahale sürüyor.
Buca ilçesi Mustafa Kemal Mahallesi yakınlarında ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler kısa zamanda çevreye yayıldı. Yangına havadan 4 uçak ve 6 helikopterle, karadan da 17 arazöz, iş makineleri ve 99 personelle müdahale sürüyor.
Yangının yerleşim yerine ulaşmaması için ekipler büyük çaba sarf ediyor. - İZMİR
