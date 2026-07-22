Çankaya Belediye Başkanvekili Haldun Güler seçildi - Son Dakika
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Çankaya Belediye Başkanvekili Haldun Güler seçildi

22.07.2026 16:11
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Çankaya Belediye Meclisi, tutuklanan Başkan Hüseyin Can Güner'in yerine yapılan seçimde Haldun Güler'i başkanvekili olarak seçti. Güler, şeffaf yönetim vurgusu yaptı.

Çankaya Belediye Meclisinde tutuklanan Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in görevden uzaklaştırılmasının ardından yapılan seçimde, Haldun Güler belediye başkanvekili seçildi.

Çankaya Belediye Meclisi, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında "suç örgütü kurma", "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından tutuklanan Çankaya Belediye Başkanı Güner'in görevden uzaklaştırılması sonrasında belediye başkanvekili seçimi için toplandı.

Meclis 1. Başkanvekili Veli Şahin başkanlığında belediye binasında gerçekleştirilen toplantıda, belediye başkanvekili seçimi için Fevzi Gümüş ve Haldun Güler aday oldu.

İki tur olarak gerçekleştirilen seçimin ilk turunda Haldun Güler 30, Fevzi Gümüş 6 oy aldı. 5 kişi boş oy kullandı, 2 oy da geçersiz sayıldı.

İkinci turda ise Haldun Güler 37, Fevzi Gümüş 2 oy aldı. Bu turda 3 kişi boş oy kullandı, 1 oy geçersiz sayıldı.

Böylece Haldun Güler, Çankaya Belediyesi Başkanvekili oldu.

Güler, seçimin ardından yaptığı konuşmada, "Hüseyin Can Güner başkanımızın başlatmış olduğu tüm hizmetleri, adalet yerini bulup başkanımızın tekrar görevine döneceği güne kadar şeffaf bir yönetim anlayışıyla kesintisiz devam ettireceğiz. Emekçilerimize haklarını yine en yüksek standartlarda vermeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çankaya Belediye Başkanvekili Haldun Güler seçildi - Son Dakika

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