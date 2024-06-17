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Buca'da orman yangını, havadan ve karadan müdahale sürüyor

İZMİR - İzmir'in Buca ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına, havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Yangın, saat 15.10 sıralarında Buca ilçesinden geçen çevre yolunun batısı mevkiinde bulunan ormanlık alanda çıktı. Henüz bilinmeyen bir sebeple başlayan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 4 uçak, 3 helikopter, 14 arazöz, 6 su ikmal aracı ve 5 dozer ile müdahale ediyor.

Ekipler yangını kontrol altına alma çalışmalarını sürdürüyor.