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Bucak'ta 100 Bin TL Değerinde Uyuşturucu Ele Geçirildi, 3 Şahıs Tutuklandı - Son Dakika
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Bucak'ta 100 Bin TL Değerinde Uyuşturucu Ele Geçirildi, 3 Şahıs Tutuklandı

Burdur'un Bucak ilçesinde yunus ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan aramada 100 bin TL değerinde uyuşturucu madde bulundu. Adliyeye sevk edilen 3 şahıs tutuklandı. Zanlıların adliye çıkışında zafer işareti yapması dikkat çekti.

Bucak\'ta 100 Bin TL Değerinde Uyuşturucu Ele Geçirildi, 3 Şahıs Tutuklandı
08.01.2024 - 10:19,
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Burdur'un Bucak ilçesinde yunus ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan araçta 100 bin TL değerinde uyuşturucu madde ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen 3 şahıs tutuklandı. Zanlıların adliye çıkışında zafer işareti yapması gözden kaçmadı.

Olay, 6 Ocak Cumartesi günü saat 22.00 sıralarında Bucak Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Bucak ilçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı yunus polisi ekipleri tarafından 32 PK 967 plakalı otomobil şüphe üzerine durduruldu. Araçta bulunan Hüseyin Efe T., Yiğit A. ve Efe Z. isimli şahısların üzerinde yapılan adli arama esnasında Hüseyin Efe T.'nin montunun cebinde sentetik kannabinoid emdirilmiş kağıt uyuşturucu madde bulundu. Bunun üzerine polis ekipleri tarafından araç içerisinde yapılan detaylı incelemede 2 bin 268 kullanımlık kağıda emdirilmiş sentetik uyuşturucu bulunurken, piyasa değerinin 112 bin TL olduğu belirlendi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şahıslar 7 Ocak tarihinde çıkarıldıkları Bucak Adliyesi'nde "uyuşturucu madde ticareti yapma" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tutuklanan şahısların adliyeden çıkarıldıktan sonra gülerek zafer işareti yapmaları ise gözden kaçmadı. - BURDUR

Kaynak: İHA
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Burdur, Bucak, Adliye, Uyuşturucu, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bucak'ta 100 Bin TL Değerinde Uyuşturucu Ele Geçirildi, 3 Şahıs Tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bucak'ta 100 Bin TL Değerinde Uyuşturucu Ele Geçirildi, 3 Şahıs Tutuklandı - Son Dakika
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