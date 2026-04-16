Bucak\'ta Ahşap Ev Yangını

Burdur'un Bucak ilçesinde tek katlı boş ahşap ev, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 13.30 sıralarında Çukur Mahallesi'ndeki ahşap bir evde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.A.'ya ait boş evde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevleri gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle alevler çevredeki diğer binalara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında ev kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - BURDUR