Bucak\'ta Beton Mikserinin Devrilmesi: 2 Yaralı

Burdur'un Bucak ilçesinde devrilen beton mikserindeki 2 kişi yaralandı. İtfaiye araçta sıkışan yaralıyı çıkarmak için zamanla yarıştı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Bucak'a bağlı Kuyubaşı köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Orhan K. idaresindeki 15 ADU 523 plakalı beton mikseri sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü kendi imkanları ile araçtan çıkarken yanındaki Alper Ç. itfaiyenin yaklaşık 1 saatlik çabasıyla sıkıştığı yerden çıkarıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Bucak Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BURDUR