Bucak\'ta Bisikletli Çocuğa Araç Çarptı: Hayatını Kaybetti

Üye Girişi
Son Dakika Logo

14.04.2026 13:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

10 yaşındaki Kaan Gümüşsoy, trafik kazasında ağır yaralanarak hastanede hayatını kaybetti.

Burdur'un Bucak ilçesinde geçtiğimiz hafta meydana gelen trafik kazasında 17 yaşındaki sürücünün kullandığı otomobilin bisiklete çarpmasıyla ağır yaralanan 10 yaşındaki çocuk tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Küçük çocuğun cenazesi toprağa verilmek üzere Burdur'un Bucak ilçesine götürüldü.

Burdur'un Bucak ilçesi Fatih Mahallesi'nde 8 Nisan günü meydana gelen kazada, Kervan Caddesi üzerinde 17 yaşındaki Nihat U.'nun kullandığı 32 FP 481 otomobil, 10 yaşındaki Kaan Gümüşsoy'un kullandığı bisiklete çarptı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı ile olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, ağır yaralanan küçük çocuk sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 17 yaşındaki otomobil sürücüsü Nihat U. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

5 günlük hayat mücadelesini kaybetti

Buradan Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen ve hayati tehlikesi bulunan Kaan Gümüşsoy, yoğun bakımda 5 gün süren yaşam mücadelesinin ardından dün hayatını kaybetti. Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan küçük çocuğun cansız bedeni işlemlerinin ardından anne ve babası tarafından teslim alındı. Kazada hayatını kaybeden küçük çocuğun cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Burdur'un Bucak ilçesine götürüldü. Kazanın ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan 17 yaşındaki Nihat U.'nun ise yeniden gözaltına alındığı öğrenildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Trafik, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2026 13:57:09. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.