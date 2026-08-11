Bucak\'ta Dolandırıcılık: 1 Milyon Lira Altın Ele Ge geçti

Burdur'un Bucak ilçesinde kendilerini polis olarak tanıtarak bir vatandaşın yaklaşık 1 milyon lira değerindeki ziynet eşyasını dolandırıcılık yöntemiyle alan 4 şüpheli, jandarma ekiplerinin titiz çalışması sonucu İstanbul'da yakalandı. Şüphelilerin üzerinden ele geçirilen yaklaşık 1 milyon lira değerindeki altınlar sahibine teslim edilerek vatandaşın mağduriyeti giderildi.

Olay, 8 Ağustos tarihinde Bucak ilçesine bağlı Dağarcık köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kendilerini polis olarak tanıtan şüphelilerin, telefonla ulaştıkları vatandaşın güvenini kazanarak yaklaşık 1 milyon lira değerindeki ziynet eşyasını aldıkları ihbarı üzerine Burdur İl Jandarma Komutanlığı JASAT timleri ile Bucak İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Jandarma ekipleri tarafından yürütülen çalışmada, şüphelilerin olay öncesi, olay anı ve sonrasındaki hareketleri teknik ve saha çalışmalarıyla adım adım takip edildi. Elde edilen deliller doğrultusunda şüphelilerin Burdur'dan ayrılarak İstanbul'a gittikleri belirlendi.

İzleri İstanbul'a kadar sürüldü, 1 milyon liralık altın ele geçirildi

JASAT ekipleri ile Bucak İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü teknik, istihbari ve saha çalışmaları sonucunda 4 şüphelinin kimlikleri tespit edildi. Şüphelilerin İstanbul'da bulunduklarının belirlenmesinin ardından adli makamlarla koordinasyon sağlandı. Yapılan çalışmaların ardından düzenlenen operasyonla 4 şüpheli İstanbul'da yakalanarak gözaltına alındı. Jandarma ekiplerinin yürüttüğü titiz soruşturma sonucunda, şüphelilerin dolandırdıkları vatandaştan aldıkları yaklaşık 1 milyon lira değerindeki ziynet eşyalarına da ulaşıldı. Ele geçirilen altınlar, işlemlerin ardından sahibine teslim edilerek vatandaşın mağduriyeti giderildi.

3 şüpheli şahıs tutuklandı

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, Bucak Adliyesi'ne çıkarıldı. Şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.