Bucak'ta Gökhan Tombak cinayeti davası devam ediyor - Son Dakika
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Bucak'ta Gökhan Tombak cinayeti davası devam ediyor

Burdur'un Bucak ilçesinde evinin önünde öldürülen Gökhan Tombak cinayeti davasının beşinci duruşması yapıldı. 6 sanığın haklarında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı. Duruşmada maktulün yakınları ve sanık avukatları da hazır bulundu. Mahkeme, eksikliklerin tamamlanması ve yeni tanıkların dinlenmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

04.06.2024 15:24
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Burdur'un Bucak ilçesinde 1 Aralık 2022 tarihinde evinin önünde kimliği belirsiz kişiler tarafından öldürülen Gökhan Tombak cinayeti davasının beşinci duruşmasında, "tasarlayarak öldürme" ve "tasarlayarak öldürmeye yardım etmek"ten haklarında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açılan 6 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Burdur'un Bucak ilçesine bağlı Karaaliler köyünde Gökhan Tombak 1 Aralık 2022 günü kimliği belirsiz kişiler tarafından tüfek ile öldürülmüştü. Jandarma ekipleri tarafından yapılan incelemeler sonrasında gözaltına alınan Hasan U. (56) ve Emrah T. çıkarıldığı mahkemenin ardından tutuklanmıştı. Bir süre ceza evinde kalan iki şüpheli, yeterli delil olmadığı için tahliye edilmişti.

Olayla ilgili süren davanın beşinci duruşması bugün Burdur Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Duruşmaya tutuksuz yargılanan sanıklar Hasan U. (56), Emrah T. (28), Ahmet U. (28), Ahmet S. (28), Selahattin A. (47), Muhammet A. (22), maktul Gökhan Tombak'ın yakınları ve tarafların avukatları katıldı.

Mahkemede söz verilen maktul Gökhan Tombak'ın babası Kemal Tombak, "Sanıklar hakkında yeterli deliller bulunmasına rağmen tutuksuz yargılanmaları kabul etmiyorum. Sanıkların tutuklanmalarını talep ediyorum" dedi.

Gökhan Tombak'ın eşi Asuman Tombak ise, "Bir sürü delil olmasına rağmen sanıklar elini kolunu sallayarak dışarıda geziyor. Sanıkların tutuklanmalarını talep ediyorum" dedi.

Maktul avukatları ise, "Sanıklar hakkında daha önceden kaçak kazı yapma suçundan Bucak 2. Asliye Mahkemesi'nden tutukluluk kararı verilmiş. Maktul Gökhan Tombak'ın da ölümünün bu olayla bağlantılı olabileceğini düşünüyorum" diyerek Mehmet Ç., Osman K., Hakkı Ö., Mustafa T., Ahmet G., Arif B., Yakup Ö. ve Alparslan Ö.'nün tanık olarak dinlenmelerini talep ettiler.

Sanık avukatları ise Hakkı Ö., Mustafa T. ve Mehmet Ç.'nin tanık olarak dinlenmesini, Arif B.'nin dinlenmesinin duruşmaya bir katkısı olacağını düşünmediklerini, bütün deliller ve eksik hususların giderilmesini, sanıkların tutuksuz yargılanma halinin devamını talep ettiler.

Mahkeme heyeti dosyadaki eksikliklerin tamamlanmasına, yeni tanıkların dinlenmesi ve ailenin çıktığı televizyon programında çekilip yayınlanmayan ve delil niteliği taşıyabilecek görüntülerin istenilmesine karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Maktul Gökhan Tombak'ın eşi Asuman Tombak, mahkeme çıkışı yaptığı açıklamada, "Yeterli delillerimiz olmasına rağmen hala sanıklar tutuklanmıyor. Adaletin olmadığını düşünüyorum. Ölenin hiçbir hakkı yokmuş. Yine mutsuzuz yine mutsuzuz" dedi.

Maktul Gökhan Tombak'ın kardeşi Gürel Tombak ise, "Mahkeme sona erdi. Duruşma 8 Ekim tarihine ertelendi. Ama yine de adalete güveniyoruz. Sonuna kadar bu işi devam ettireceğiz" şeklinde konuştu. - BURDUR

Kaynak: İHA

Burdur, Bucak, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bucak'ta Gökhan Tombak cinayeti davası devam ediyor - Son Dakika

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