Bucak\'ta gözaltında ölüm: Polis memuruna 9 yıl 4 ay hapis cezası

Burdur'un Bucak ilçesinde gözaltı esnasında bir şüphelinin ölümüne sebebiyet verme suçundan yargılanan polis memuru 9 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Olay, Burdur'un Bucak ilçesinde 2 Mart 2023 tarihinde yaşandı. Ali Kurama'nın (43) sosyal medya hesabı üzerinden canlı yayın yaparak polislere hakaret ettiği iddiası üzerine Bucak İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memurları Cafer D., Ramazan Ç. ve Ferhat A. Sazak mevkiine giderek Ali Kurama ve arkadaşları Murat T. ve Gizem Ö.'nün gözaltına almak istedi. Çıkan arbedede kafasına aldığı darbeler sonucu kendisini iyi hissetmediğini söyleyen Ali Kurama hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaklaşık 2 ay yoğun bakımda kalan Ali Kurama'nın 3 Mayıs tarihinde hayatını kaybetmesi sonucu polis memuru Cafer D. tutuklanırken Ramazan Ç. tutuksuz yargılanmaya başladı
Burdur Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasında sanık Cafer D., sanık Ramazan Ç. ve aileleri, müşteki sanık Gizem T. ile sanık Murat T.'nin avukatıyla, taraf avukatları ve maktul Ali Kurama'nın ailesi hazır bulundu.
Duruşmada iddia makamının mütalaasında sanık Cafer D.'nin Ali Kurama'ya yönelik eyleminden "kasten yaralama" suçundan cezalandırılmasını ve haksız tahrik indiriminin uygulanmasını talep ederken, sanık Ramazan Ç.'nin Ali Kurama'ya yönelik eylemlerini sabit olmaması nedeniyle beraatını, sanık Ramazan Ç.'nin Murat T.'ya yönelik eylemlerinden dolayı da "kasten yaralama" suçundan cezalandırılmasını, Sanık Murat T.'nin polis memuru Ferhat A.'ya yönelik eylemlerinden kamu görevlisine görevini yaptırmamak için direnme sucundan cezalandırılmasını, sanık Gizem Ö.'nün polis memurlarına yönelik eylemlerinden kamu görevlisine hakaret suçundan cezalandırılmasını ve sanık Cafer D.'nin tutukluluk halinin devamına karar verilmesi talep edildi.
İki taraf avukatlarını ve sanıkları da dinleyen mahkeme heyeti, sanık polis memuru Cafer D.'ye Ali Kurama'ya yönelik eyleminden dolayı "kasten yaralama sonucu ölüme sebep olma" suçunda 15 yıl hapis cezasına çarptırılmasına, cezasında haksız tahrik ve iyi hal indirimlerinin uygulanarak 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.
Polis memuru Ramazan Ç'nin ise Ali Kurama'ya yönelik eyleminden dolayı "kasten yaralama suçundan" açılan kamu davasında kesin ve somut bir delilin bulunmaması nedeniyle beraatine karar verildi. Ayıca heyet, sanık Murat T'nin "görevi yaptırmamak için direnme" suçundan 6 ay hapis cezalandırılmasını karar verdi. - BURDUR
Son Dakika › 3.Sayfa › Bucak'ta gözaltında ölüm: Polis memuruna 9 yıl 4 ay hapis cezası - Son Dakika
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