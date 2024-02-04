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Bucak'ta Sokakta Yürüyen Kadını Taciz Eden Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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Bucak'ta Sokakta Yürüyen Kadını Taciz Eden Şüpheli Tutuklandı

Bucak\'ta Sokakta Yürüyen Kadını Taciz Eden Şüpheli Tutuklandı

Burdur'un Bucak ilçesinde bir kadını taciz eden motosikletli şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalanarak tutuklandı. Olay, Sanayi Mahallesi'nde meydana geldi. Tacizci şahıs, Bucak İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Bucak İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ortak çalışmasıyla yakalandı ve mahkemeye sevk edildi.

04.02.2024 15:50  Güncelleme: 15:50
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Burdur'un Bucak ilçesinde sokakta yürüyen kadını taciz eden motosikletli şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalanarak, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, geçtiğimiz perşembe günü saat 13.30 sıralarında Sanayi Mahallesi Hökez Bulvarı'nda yaşandı. Alınan bilgiye göre, H.E. isimli kadın yolda yürüdüğü sırada motosikletle yaklaşan bir kişinin tacizine uğradı. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemede şüphelinin S.O.C. olduğu belirlendi. Şahıs, Bucak İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Bucak İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ortak çalışması ile yakalandı. Emniyetteki işlemlerin ardından Bucak Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuklanma istemi ile mahkemeye sevk edilen şüpheli, tutuklanarak Burdur Cezaevi'ne sevk edildi. - BURDUR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bucak'ta Sokakta Yürüyen Kadını Taciz Eden Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika


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