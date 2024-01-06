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Bucak'ta Kamyonun Tekerleri Alev Aldı, Burdur'da Yangın Tekrar Başladı - Son Dakika
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Bucak'ta Kamyonun Tekerleri Alev Aldı, Burdur'da Yangın Tekrar Başladı

Bucak ilçesinde sol arka tekeri alev alan kamyon, itfaiye tarafından söndürüldükten sonra yola çıkıp Burdur'a geldiğinde tekrar alev aldı. İlk yangın Bucak ilçesinde meydana gelirken, ikinci yangın ise Burdur Merkez Antalya Kavşağı'nda gerçekleşti. Her iki olayın da fren sıkışması nedeniyle meydana geldiği belirtildi.

Bucak\'ta Kamyonun Tekerleri Alev Aldı, Burdur\'da Yangın Tekrar Başladı
06.01.2024 - 01:16,  Güncelleme: 01:18
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Akşam saatlerinde Bucak ilçesinde sol arka tekeri alev alan kamyon, itfaiye tarafından söndürüldükten sonra yola çıkıp Burdur'a geldiğinde tekrar alev aldı.

Olay ilk başta Burdur'un Bucak ilçesi Burdur- Antalya karayolu Alpaslan Türkeş Bulvarı Mustafa Konu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Alptekin K. idaresindeki 15 ACT 893 plakalı kamyonun 15 AG 610 plakalı dorsesinin sol arka tekeri fren sıkışması nedeniyle alev aldı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

Yangının söndürülmesinin ardından Burdur istikametine doğru yola çıkan kamyon, Burdur Merkez Antalya Kavşağı'na geldiği esnada tekrar aynı lastik kısmından alev aldı. Aracı yol kenarına çeken sürücü Alptekin K., 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kısa sürede söndürüldü. Her iki olayın da fren sıkışmasından meydana geldiği öğrenildi. Yangında sol arka teker yanarak zarar gördü. - BURDUR

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Bucak'ta Kamyonun Tekerleri Alev Aldı, Burdur'da Yangın Tekrar Başladı - Son Dakika


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